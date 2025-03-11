Kahverengi Kokarca Mücadelesi Zorunlu - Son Dakika
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Kahverengi Kokarca Mücadelesi Zorunlu

TZOB Başkanı Bayraktar, kahverengi kokarcayla mücadelede hız kesmeden ilerlenmesi gerektiğini vurguladı.

11.03.2025 10:16
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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kahverengi kokarcayla topyekun mücadelenin hız kesmeden devam etmesi gerektiğini belirterek, "Havaların ısınmasıyla bu zararlı, tarım alanlarına yayılıyor. Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, Karadeniz ve Marmara bölgelerinde, başta fındık olmak üzere 300'den fazla tarım ürününe zarar veren kahverengi kokarcanın, özellikle kış aylarında terk edilmiş binalar, ahırlar ve depolarda barındığını kaydetti.

Hava sıcaklığı arttığında kahverengi kokarcanın söz konusu alanlardan tarım alanlarına yayılmaya başladığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu durumun önüne geçmek ve zararlının yayılmasını engellemek için ara vermeden eksiksiz mücadele edilmesi büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, kahverengi kokarcayla etkin mücadele için halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin önerildiğini, toplu mücadelede karşılaşılan bazı zorlukların bulunduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Tarım alanları dışında kışlayan zararlının kontrol altına alınmasının güç olması, bölgede ikamet etmeyen bazı çiftçilerin etkili mücadeleye katılmaması, doğal düşman böcek üretiminin yeni başlaması ve bu üretimin tüm bölgeye yayılamaması, ayrıca kimyasal mücadelede kullanılan ilaçların yüksek fiyatları ve coğrafi koşullar uygulama güçlükleri arasında yer almaktadır. Bu sebeplerle kahverengi kokarca istilasının fındık üretiminde büyük kayıplara yol açmaması için, valilik koordinasyonunda Tarım ve Orman Bakanlığı, belediyeler ve tarımla ilgili tüm kurumların birlikte hareket ederek, toplu kimyasal mücadele yürütmesi büyük bir önem taşımaktadır."

"Kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız"

Bakanlık ve ziraat odalarıyla yürütülen "Kahverengi Kokarca Eylem Planı" kapsamında, çiftçi eğitimi, tuzak asımı, doğal düşman böcek üretimi ve mekanik mücadele yöntemleriyle istilanın yayılmasının engellenmeye çalışıldığını vurgulayan Bayraktar, mücadelenin daha etkin ve kapsamlı hale gelmesi için yetkili kurumlar ve paydaşların ortak hareket etmesinin büyük önem taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, evlerde, terk edilmiş binalarda, ahırlarda ve depolarda halk sağlığı ilaçlamaları ve mekanik yok etme yöntemlerinin uygulanması konusunda belediyelere ve muhtarlıklara büyük sorumluluk düştüğüne işaret ederek, şunları kaydetti:

"Havaların ısınmasıyla bu zararlı, tarım alanlarına yayılmaktadır. Çok zamanımız kalmadı, bu süreçte kışlak mücadelesini hızlandırmalıyız. Fındık başta olmak üzere, tüm bitkisel ürünlerimizin korunabilmesi için kahverengi kokarcayla topyekun mücadele hız kesmeden devam etmeli."

Kaynak: AA

Şemsi Bayraktar, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

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