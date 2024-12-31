Kakanj'da Geleneksel Kur'an Gecesi Düzenlendi - Son Dakika
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Kakanj'da Geleneksel Kur'an Gecesi Düzenlendi

Kakanj\'da Geleneksel Kur\'an Gecesi Düzenlendi

Kakanj'da düzenlenen Kur'an Gecesi'ne binlerce kişi katıldı, hafızlar Kur'an okudu.

31.12.2024 23:46
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Bosna Hersek'in orta kesimlerindeki Kakanj kentinde yeni yıla saatler kala geleneksel "Kur'an Gecesi" düzenlendi.

Kakanj şehrindeki spor salonunda düzenlenen ve Türkiye'den hafızların da Kur'an-ı Kerim okuduğu programa, binlerce vatandaş katıldı.

Bosna Hersek İslam Birliği Kakanj Meclisince düzenlenen "Kur'an Gecesi" kapsamında Büyük Çamlıca Camii Müezzini Enes Özsoy ve Bosna Hersekli hafızlar tarafından Kur'an tilavet edildi.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliği Din Hizmetleri Müşaviri Mustafa Güvenç, programda yaptığı konuşmada, Kur'an'ı okumanın, dinlemenin ve Kur'an'ın manasını anlayarak hayata yansıtmanın önemine değindi.

Programda Kakanj İslam Meclisi bünyesinde eğitim alan öğrencilerden oluşan koro ilahiler seslendirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kakanj'da Geleneksel Kur'an Gecesi Düzenlendi - Son Dakika

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