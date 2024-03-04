Güncel

Kalbi duran oğlağı suni teneffüsle hayata döndürdü

Sivas'ta bir besici kalbi duran oğlağı suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak yeniden hayat döndürdü

SİVAS - Sivas'ta bir besici kalbi duran oğlağı suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak yeniden hayat döndürdü.

Sivas'ın Kangal ilçesinde yürekleri ısıtan bir olay yaşandı. İlçede yaşayan ve besicilikle uğraşan Savaş Koçtepe'ye ait keçi ikiz doğum yaptı. Doğum yapan keçinin bir yavrusunun nefes almadığını fark eden Koçtepe hemen oğlağın yardımına koştu. Koçtepe oğlağı dakikalarca suni teneffüs ve kalp mesajı yaparak tekrardan hayata döndürdü. Uzun uğraşların sonunca nefes alan oğlağın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

"Suni teneffüs ile hayvanımızı kurtardık"

Savaş Koçtepe, suni teneffüs ile oğlağı kurtardığını ifade eden, "Suni teneffüs ile hayvanımızı kurtardık. Annenin zor bir doğumu gerçekleşti. İki yavru olduğu için annenin kanalı tıkamıştı. Müdahale ettik ama uzun süre oksijensiz kalan yavrularımız bayılma, ölme eşiğindeydi. Suni teneffüs ve kalp masajıyla kurtardık" dedi.