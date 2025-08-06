Kale\'de Okul için Protokol İmzalandı

Denizli'nin Kale ilçesinde, okula çok amaçlı salon yapımı için hayırsever ile protokol imzalandı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünde düzenlenen törende, İlçe Milli Eğitim Müdürü Nurettin Tıkım ve hayırsever Gülperi İbileme, Belenköy İlkokulu ve Ortaokulu'na çok amaçlı salon yapımı protokolünü imzaladı.

Tıkım, hayırsever İbileme'ye teşekkür etti.

Gülperi İbileme de eğitime yönelik yapılan her yatırımın geleceğe atılmış sağlam bir adım olduğunu ifade ederek, her zaman çocukların daha iyi şartlarda eğitim almasının destekçisi olacağını kaydetti.