Kale\'de Otluk Alanda Yangın

Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kale İlçesi Dedeköy Mahallesinde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin, yoğun uğraşları sonucunda söndürülen yangında 30 ağaç ve 30 dönüm otluk alan zarar gördü.
İtfaiye ekiplerinin bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
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