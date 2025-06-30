Malatya'nın Kale ilçesinde otluk alanda çıkan ve buğday tarlasına sıçrayan yangın söndürüldü.
Kale Mahallesi'nde otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın buğday tarlasına sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında 8 dönüm buğday tarlası, 33 ağaç, 1 konteyner ve 20 dönüm otluk alan hasar gördü.
Bölgede soğutma çalışması devam ediyor.
Son Dakika › Güncel › Kale'de Yangın: Tarım Alanları Zarar Gördü - Son Dakika
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