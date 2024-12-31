Kaleiçi\'nde Güvenlik Önlemleri Artırıldı

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Antalya'da yerli ve yabancı turistlerin tercih ettiği noktalardan biri olan tarihi Kaleiçi'nde, yeni yıl kutlamalarına yönelik güvenlik güçleri karadan, havadan ve denizden tedbir aldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tarık Hekimoğlu ve beraberindekiler, yeni yıl kutlamalarının yoğunlaştığı noktalarda denetim yapan görevlileri ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

Kaleiçi Yat Limanı'nda Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı'nı ziyaret eden Şahin ve beraberindekiler, denetimler hakkında bilgi aldı.

Şahin, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, güvenlik ekiplerinin havada, karada ve denizde görev başında olduğunu söyledi.

Ekiplerin özellikle kutlamaların yoğunlaştığı noktalarda huzur ve güvenin sağlanması için bütün önemleri aldığını dile getiren Şahin, "Kolluk güçleri, Antalyalıların ve kente gelen turistlerin huzur ve güven içerisinde yeni yıl kutlamalarını yapabilmeleri için hazırlar. Ekipler sabaha kadar görevlerinin başında olacak. Alanya, Kemer ve Belek gibi turistik tesislerin açık olduğu ve gece kutlamaları yaptıkları yerlerde de gerekli tedbirleri aldık." dedi.

İl Emniyet Müdürü Arslan da vatandaşların ve turistlerin kentte huzurlu yılbaşı geçirmesi için emniyet teşkilatı olarak her yıl olduğu gibi bu yılda sahada olduklarını kaydetti.

Emniyet teşkilatı olarak 8 bin 618 personelin görev başında olduğunu aktaran Arslan, çalışmaların 2 Ocak'a kadar devam edeceğini bildirdi.

Ekiplerin havalimanı, terminal ve insanların yoğun olduğu noktalarda uygulama yaptıklarını anlatan Arslan, "Bütün konularla alakalı en üst düzey tedbirleri almış bulunuyoruz. Helikopterimiz havadan, karadan tüm mobilize ekibimiz tüm araçlarımızla beraber, trafikçi personelimiz de yoğun bir şekilde trafik tedbirleri aldı." diye konuştu.

Vatandaşları trafik kurallarına uymaları, alkollü araç kullanmamaları konusunda uyaran Arslan, herkesin yeni yılını kutladı.