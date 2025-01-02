Kalem Tabanca ile Tutuklama

Mersin'in Tarsus ilçesinde, üzerinde kalem görünümlü tabanca ele geçirilen şüpheli tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Tarsus İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde devriye görevi sırasında şüphe üzerine A.E.S.'yi (24) durdurdu.
Şüphelinin yapılan üst aramasında, tek mermi atabilen kalem görünümlü tabancayla 4 mermi ele geçirildi.
Çeşitli suçlardan kaydı bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.E.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
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