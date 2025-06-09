LOS ANGELES, 9 Haziran (Xinhua) -- ABD'nin Kaliforniya eyaletinin güneyinde cuma ve cumartesi günü göçmenlere yönelik düzenlenen baskınları protesto etmek amacıyla bir araya gelen göstericiler ile güvenlik görevlileri arasında çatışmalar çıktı. Çatışmaların ardından yaşanan müdahale sonrası çok sayıda protestocu gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Kaliforniya'da Göçmen Protestoları - Son Dakika
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