Kaliforniya'daki Orman Yangınları Can Aldı - Son Dakika
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Kaliforniya'daki Orman Yangınları Can Aldı

Los Angeles'teki orman yangınlarında 5 kişi hayatını kaybetti, 1100 bina hasar gördü.

09.01.2025 11:43
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LOS ANGELES, 9 Ocak (Xinhua) -- ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kentinde birçok noktada devam eden orman yangınlarında en az 5 kişi hayatını kaybederken, en az 1.100 bina hasar gördü.

Kaliforniya Ormancılık ve Yangından Korunma Departmanı'nın çarşamba günü yaptığı açıklamaya göre salı günü Pacific Palisades semtinde başlayan orman yangını kontrol altına alınamadı ve rüzgarın etkisiyle çarşamba günü öğleden sonra 63,9 kilometrekarelik bir alana yayıldı.

Departmandan verilen en son bilgide, "Palisades'teki yangını, uzun ve kısa alev sıçramaları da görülen aşırı yıkıcı bir yangın olarak tanımlayabiliriz. Bu da yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırıyor" ifadeleri kullanıldı.

Santa Monica Dağları ile Pasifik Okyanusu arasında inşa edilmiş çok sayıda lüks evin de aralarında bulunduğu yaklaşık 1000 yapı yanarken, Malibu için verilen yeni tahliye emirleriyle binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı.

Los Angeles kent merkezinin 32 kilometreden batısında yer alan lüks bir mevkide antik Yunan ve Roma eserlerinin sergilendiği görkemli Getty Villa müzesi ve 20. yüzyılın ortalarından kalma modern mimarinin en önemli örneklerinden Eames Evi de dahil olmak üzere birçok simge yapı yangın tehdidi altında.

Palisades'teki üç okulun yangından büyük hasar aldığı bildirildi.

İtfaiye ve polis yetkililerinin verdiği bilgilere göre salı günü akşam saatlerinde Eaton'da başlayan yangında Long Angeles'in iki komşu kenti olan Altadena ve Pasadena yakındaki 42,9 kilometrekarelik bir alan küle dönerken, 5 kişi hayatını kaybetti ve birçok kişi ağır yaralandı.

Departman, itfaiye görevlilerinin zorlu şartlar altında yangının yayılmasını yavaşlatmak ve kritik altyapıyı korumak için yoğun şekilde çalıştığını bildirdi.

Öte yandan Sylmar'da gece boyu devam eden güçlü rüzgarlarla hızla yayılan Hurst yangınında çarşamba öğleden sonrası itibarıyla 2,83 kilometrekarelik alan yanmış durumda.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Kaliforniya'daki Orman Yangınları Can Aldı - Son Dakika

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