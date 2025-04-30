Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta şehrinde 6 katlı bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Hindistan Times'ın haberine göre, Kalküta'da 6 katlı bir otelde yangın çıktı.
İlk belirlemelere göre aralarında 2 çocuğun da bulunduğu 15 kişinin söz konusu yangında hayatını kaybettiğini belirten yetkililer, 13 kişinin de yaralandığını kaydetti. Yangının kontrol altına alındığını aktaran yetkililer, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.
Son Dakika › Güncel › Hindistan'da otelde yangın: 15 ölü - Son Dakika
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