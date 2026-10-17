Kalküta'da yağıştan kaçan kalabalıkta izdiham çıktı, 17 kişi öldü - Son Dakika
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Kalküta'da yağıştan kaçan kalabalıkta izdiham çıktı, 17 kişi öldü

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Hindistan'ın Batı Bengal eyaletindeki Kalküta'da festivalde çıkan izdihamda 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yağıştan korunmak isteyen kalabalığın yol açtığı belirtilen olayda 13 kadın ve 1 çocuğun öldüğü, yaralıların hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.

Hindistan'ın Batı Bengal eyaletinin Kalküta kentinde dini festivalde izdiham yaşandı.

17 ÖLÜ, 25 YARALI

Hindustan Times gazetesinin polis yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Batı Bengal'in Kalküta kentinde düzenlenen dini festivalde yerel saatle 19.40'ta izdiham yaşandı.

İzdihamda, 17 kişi hayatını kaybetti, 25 kişi yaralandı. Yaralılar tedavi için hastaneye kaldırıldı.

NDTV kanalının haberinde de hayatını kaybedenler arasında 13 kadın ve 1 çocuğun bulunduğu ifade edildi.

ŞİDDETLİ YAĞIŞTAN KAÇARKEN BİRBİRLERİNİ EZDİLER

Haberde, izdihamın, festival sırasında yağan şiddetli yağmurdan korunmak amacıyla kapalı bir alana geçmeye çalışan yoğun kalabalık nedeniyle olduğu belirtildi.

Kaynak: AA
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