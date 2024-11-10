Kalp Krizi Geçiren Sürücü Hayatını Kaybetti

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KAYSERİ'nin İncesu ilçesinde seyir halindeki otomobilinde kalp krizi geçirince kaza yapan sürücü Hacı Ömer Hızal, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 16.00 sıralarında İncesu ilçesi Kızılören Mahallesi'nde meydana geldi. Hacı Ömer Hızal idaresindeki 38 ACH 909 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık görevlisinin yaptığı inceleme sonucunda Hızal'ın seyir halindeyken kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi.