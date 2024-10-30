Kalp Krizi Halı Sahada

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KALP KRİZİ VE MÜDAHALE ANLARI KAMERADA

Isparta'da halı sahada kalp krizi geçiren avukat Mustafa Serkan Demirekin'in fenalaştığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde dün saat 21.00-22.00 seansında maç yaptığı esnada aniden yere yığılan Demirekin'in yanına arkadaşlarının koşması, kalp masajı yapılması, sağlık ekibinin halı sahaya gelerek müdahale etmesi, sedyeyle hastaneye kaldırıldığı anlar yer aldı. Demirekin, Gökgöz Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.