Kamboçya'da Milyonlarca Dolar Değerindeki Uyuşturucu Yakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kamboçya'da Milyonlarca Dolar Değerindeki Uyuşturucu Yakıldı

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da yetkililer, ülke genelinde ele geçirilen milyonlarca ABD doları değerindeki uyuşturucu ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan öncül maddeyi Cuma günü imha etti. Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Meas Vyrith, başkent Punom Pen'in kuzeyindeki dış mahallelerden birinde bulunan yakma tesisinde yasadışı uyuşturucular ile öncül maddeleri ateşe verdi. Yetkili, uyuşturucu madde imhasının, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü münasebetiyle yapıldığını söyledi. Vyrith basına yaptığı açıklamada, 'Bugün piyasa değeri yaklaşık 22,7 milyon ABD doları olan toplam 4,1 ton yasadışı uyuşturucu yakıldı. Bu miktar yasadışı uyuşturucu kullanıcılara satıldığında ise 67 ila 68 milyon ABD doları ediyor' dedi.

15.06.2024 13:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dosya Boyutu: 119.60 MB

ÇEKİM TARİHİ: 14 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 02: 20

1. Uyuşturucuları imha işlemi sırasında görevli askeri polis korumalarından çeşitli görüntüler

2. Yasadışı uyuşturucu yığınlarından çeşitli görüntüler

3. Uyuşturucuları imha eden görevlilerden çeşitli görüntüler

4. Yakılan uyuşturucu maddelerden çeşitli görüntüler

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da yetkililer, ülke genelinde ele geçirilen milyonlarca ABD doları değerindeki uyuşturucu ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan öncül maddeyi Cuma günü imha etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Meas Vyrith, başkent Punom Pen'in kuzeyindeki dış mahallelerden birinde bulunan yakma tesisinde yasadışı uyuşturucular ile öncül maddeleri ateşe verdi.

Yetkili, uyuşturucu madde imhasının, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü münasebetiyle yapıldığını söyledi.

Vyrith basına yaptığı açıklamada, "Bugün piyasa değeri yaklaşık 22,7 milyon ABD doları olan toplam 4,1 ton yasadışı uyuşturucu yakıldı. Bu miktar yasadışı uyuşturucu kullanıcılara satıldığında ise 67 ila 68 milyon ABD doları ediyor" dedi.

Yetkili, "Bu miktarda uyuşturucu madde eğer zamanında el konulmasaydı milyonlarca insanı olumsuz etkileyecekti" diye konuştu.

Punom Pen Belediye Mahkemesi Savcısı Chreng Khmao, imha edilen uyuşturucular arasında eroin, metamfetamin, ekstazi, ketamin, nimetazepam, kokain ve kuru marihuana bulunduğunu söyledi.

Yetkili, yasadışı uyuşturucunun yanı sıra toplam 3,25 ton öncül maddenin de yakıldığını bildirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Departmanına göre Kamboçya 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 324'ü yabancı olmak üzere uyuşturucuyla bağlantılı 9.369 şüpheliyi yakaladı ve toplam 4,71 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ülkede uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası verilmiyor. Yasalara göre 80 gramdan fazla uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan kişi ömür boyu hapse mahkum edilebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua

Güneydoğu Asya, Punom Pen, Kamboçya, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamboçya'da Milyonlarca Dolar Değerindeki Uyuşturucu Yakıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


14:27 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü kapatan şahsın ilk ifadesi: Pişman değilim
13:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP iade-i ziyareti hazmedemedi, kibarlıktan anlamadılar
13:55 Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı Yurt dışı harç puluna 10 kat zam mı geliyor? Miktarı yalanlamayan GİB, stokçuları uyardı
13:05 “Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz“ akımına Davutoğlu da katıldı "Arabanız çok güzelmiş, ne iş yapıyorsunuz?" akımına Davutoğlu da katıldı
12:13 Bahçeli’den çok sert “Yumuşama“ çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir Bahçeli'den çok sert "Yumuşama" çıkışı: Hangi sinsi emellere ve sakat hedeflere odaklandığı bellidir
14:33 Evlilik hazırlığı yapan Reynmen’in düğün tarihi belli oldu Evlilik hazırlığı yapan Reynmen'in düğün tarihi belli oldu
13:31 Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı Kanserle mücadele eden Kate Middleton, aylar sonra halkın karşısına çıktı
13:18 Kars’ta 1 ton 150 kiloluk ’’Şahmurat’’ 300 bin liraya satıldı Kars'ta 1 ton 150 kiloluk ''Şahmurat'' 300 bin liraya satıldı
13:17 Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü Ünlü kalp cerraıi Prof. Dr. Mehmet Öz, uçakta fenalaşan yolcuyu hayata döndürdü
12:51 Bu sözler kime Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi Bu sözler kime? Bahçeli, bayram tebriğinde şifreli bir mesaj gönderdi
11:40 Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan’ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan’ı duygulandırdı Depremde 12 aile üyesini kaybeden Uğur Aslan'ın anlattıkları Ahmet Mümtaz Taylan'ı duygulandırdı
11:39 Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü Irak ve Suriye'nin kuzeyinde 17 terörist öldürüldü
11:32 Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak Bakan Göktaş duyurdu: 887 milyon liralık SED ödemesi hesaplara yatırılacak
11:09 Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram mesajında hem yumuşama hem de ekonomi vurgusu var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.06.2024 15:47:53. #1.13#
SON DAKİKA: Kamboçya'da Milyonlarca Dolar Değerindeki Uyuşturucu Yakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement