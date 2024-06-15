Kamboçya'da Milyonlarca Dolar Değerindeki Uyuşturucu Yakıldı

Güncel

Dosya Boyutu: 119.60 MB

ÇEKİM TARİHİ: 14 Haziran 2024

UZUNLUK: 00: 02: 20

1. Uyuşturucuları imha işlemi sırasında görevli askeri polis korumalarından çeşitli görüntüler

2. Yasadışı uyuşturucu yığınlarından çeşitli görüntüler

3. Uyuşturucuları imha eden görevlilerden çeşitli görüntüler

4. Yakılan uyuşturucu maddelerden çeşitli görüntüler

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da yetkililer, ülke genelinde ele geçirilen milyonlarca ABD doları değerindeki uyuşturucu ile uyuşturucu madde imalatında kullanılan öncül maddeyi Cuma günü imha etti.

Uyuşturucu ile Mücadele Kurumu Genel Sekreteri Meas Vyrith, başkent Punom Pen'in kuzeyindeki dış mahallelerden birinde bulunan yakma tesisinde yasadışı uyuşturucular ile öncül maddeleri ateşe verdi.

Yetkili, uyuşturucu madde imhasının, 26 Haziran Uluslararası Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığıyla Mücadele Günü münasebetiyle yapıldığını söyledi.

Vyrith basına yaptığı açıklamada, "Bugün piyasa değeri yaklaşık 22,7 milyon ABD doları olan toplam 4,1 ton yasadışı uyuşturucu yakıldı. Bu miktar yasadışı uyuşturucu kullanıcılara satıldığında ise 67 ila 68 milyon ABD doları ediyor" dedi.

Yetkili, "Bu miktarda uyuşturucu madde eğer zamanında el konulmasaydı milyonlarca insanı olumsuz etkileyecekti" diye konuştu.

Punom Pen Belediye Mahkemesi Savcısı Chreng Khmao, imha edilen uyuşturucular arasında eroin, metamfetamin, ekstazi, ketamin, nimetazepam, kokain ve kuru marihuana bulunduğunu söyledi.

Yetkili, yasadışı uyuşturucunun yanı sıra toplam 3,25 ton öncül maddenin de yakıldığını bildirdi.

Uyuşturucuyla Mücadele Polis Departmanına göre Kamboçya 2024 yılının Ocak-Mayıs döneminde 324'ü yabancı olmak üzere uyuşturucuyla bağlantılı 9.369 şüpheliyi yakaladı ve toplam 4,71 ton uyuşturucu madde ele geçirdi.

Ülkede uyuşturucu kaçakçılarına idam cezası verilmiyor. Yasalara göre 80 gramdan fazla uyuşturucu kaçakçılığından suçlu bulunan kişi ömür boyu hapse mahkum edilebiliyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Punom Pen'den bildiriyor. (XHTV)