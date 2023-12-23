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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılarının saldırısında 5 asker öldü - Son Dakika
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Kamerun'da Anglofon ayrılıkçılarının saldırısında 5 asker öldü

Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon ayrılıkçı grup üyelerinin saldırısında 5 asker hayatını kaybetti. Kuzey-Batı bölgesine bağlı Wum kasabasında devriye gezen askeri araca pusu kuran ayrılıkçılar, 5 askeri öldürdü. Kamerun'da Anglofon krizi nedeniyle ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda binlerce kişi hayatını kaybetti ve yüz binlerce kişi yerinden oldu.

Kamerun\'da Anglofon ayrılıkçılarının saldırısında 5 asker öldü
23.12.2023 - 15:43,
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Kamerun'un Kuzey-Batı bölgesinde Anglofon (İngilizce konuşan) ayrılıkçı grup üyelerinin saldırısında 5 asker hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Batı bölgesine bağlı Wum kasabasında Anglofon ayrılıkçılar, devriye gezen askeri araca pusu kurdu.

Pusuda, 5 asker hayatını kaybetti.

Anglofon krizi

Kamerun'da hükümetin, Anglofon Güney ve Kuzey Batı bölgesindeki okul ile mahkemelere İngilizce bilmeyen öğretmen ve hakimleri atamasına tepki olarak, bölgede 2016'nın son aylarında gösteriler başlamış ve Anglofon krizi patlak vermişti.

Ayrılıkçı gruplar, ülkenin 1961'de federalizme geçişinin yıl dönümü 1 Ekim 2017'de "Ambazonya" adını verdikleri sembolik devlet kurduklarını açıklamış ve resmi dili de İngilizce ilan etmişlerdi.

Son verilere göre, Anglofon krizinde ordu ile ayrılıkçılar arasındaki çatışmalarda en az 6 bin kişi yaşamını yitirdi, 800 bin kişi yerinden oldu, 40 bin kişi ise komşu ülkelere sığınmak zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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