Kamerun'da Tekne Kazası: 20 Ölü

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YAOUNDE, 29 Kasım (Xinhua) -- Kamerun'un Uzak Kuzey bölgesinde bir teknenin alabora olması sonucu en az 20 kişi hayatını kaybetti.

Perşembe akşamı Xinhua'ya konuşan görgü tanıkları, teknenin Logone-et-Chari bölgesindeki Darak Adası'ndan yolcu taşıdığı sırada alabora olduğunu söyledi.

Yerel medyada çıkan haberlerde kurtarma ekiplerinin arama çalışmalarını sürdürdüğü, can kaybının ise artabileceği belirtildi.

Güvenlik kaynakları, kazanın nedenini belirlemek üzere resmi bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Bölgede genellikle aşırı yükleme, kullanım hataları ve olumsuz hava koşulları nedeniyle tekne kazaları sıkça yaşanıyor.