Kamu Başdenetçisi Eskişehir'de Buluştu - Son Dakika
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Kamu Başdenetçisi Eskişehir'de Buluştu

Kamu Başdenetçisi Eskişehir\'de Buluştu

Mehmet Akarca, Eskişehir'de ombudsmanlık etkinliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

20.02.2025 17:46
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Kamu Başdenetçisi Mehmet Akarca, "Ombudsman Eskişehirlilerle Buluşuyor" programında vatandaşlarla bir araya geldi.

Valilik himayesinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) faaliyetlerine ilişkin video gösterildi.

Kamu Başdenetçisi Akarca, programın açılışında yaptığı konuşmada, KDK'nin 2012'de kurulduğunu hatırlattı.

Kurumlarının kamu hizmetlerinin işleyişinde etkin şikayet mekanizması oluşturduğunu vurgulayan Akarca, "KDK, idarenin her türlü eylem ve işlemleriyle tutum ve davranışlarını, insan haklarına dayalı adalet anlayışı içinde hukuka ve hakkaniyete uygunluk yönünden inceler, araştırır ve ilgili kamu idaresine öneride bulunur. Bu, bir hak arama ve ulusal insan hakları kurumu." diye konuştu.

Akarca, KDK'ye şimdiye kadar 250 bin civarında başvuru yapıldığını, bunların yüzde 98'inin çözüme kavuşturulduğunu bildirdi.

Başvuru için herhangi ücret talep edilmediğinin altını çizen Akarca, "Demokrasinin kökleştiği, hukuk devleti ilkelerinin harfiyen uygulandığı yerlerde Kamu Denetçiliği Kurumuna başvurular sonucu yapılan incelemelerde tavsiye kararlarına uyma oranının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bizde de bu, her geçen gün yükselmektedir." ifadelerini kullandı.

"İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir"

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy da böylesine bir programa ev sahipliği yapmaktan duydukları mutluluğu dile getirdi.

Akarca'nın şimdiye kadar pek çok önemli görevde bulunduğunu anlatan Aksoy, şunları kaydetti:

"İdarenin her türlü eylem ve işlemi yargı denetimine tabidir. Yargıya vatandaşın başvurma hakkı saklı olmak üzere yargıya başvurmadan sorununu aktarabileceği ve çözüm üretebileceği farklı mekanizmalar bakımından ombudsmanlık müessesesi, Türkiye'de çok önemli bir görevi üstlendi ve büyük bir başarıyla da yürütüyor."

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de devletin temelinde adaletin yer almasının önemine işaret etti.

Adaletin adeta nefes almak gibi zorunlu bir ihtiyaç olduğunu belirten Ünlüce, "Bu yönüyle insanların en temel hak arama hakkını kullanmasında KDK, dünyada bilinen adıyla ombudsmanlık, çok önemli bir noktada bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

Serbest kürsü şeklinde devam eden etkinliğe Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Arif Hamdi Sazak, ESOGÜ Rektörü Prof. Dr. Kamil Çolak, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Adıgüzel, kamu denetçileri, akademisyenler, memurlar ile öğrenciler katıldı.

Bu arada Eskişehir Valiliğini ziyaretinde Vali Aksoy'la görüşen Akarca, daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Ünlüce'yle buluştu.

Kaynak: AA

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