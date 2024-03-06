Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, %2 barajının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika
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Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, %2 barajının iptaline tepki gösterdi

Anayasa mahkemesi tarafından %2 barajının iptal edilmesini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, barajdaki adaletsizliğe ve baraj sonrası oluşan mağduriyete dikkat çekerek, 'Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, sendikalaşmanın önünü kestiler' dedi. Kaya, ayrıca hak kaybının önüne geçilmesi için Çalışma Bakanlığı'nın acil bir şekilde reaksiyon göstermesini ve tüm memur sendikalarını aynı masanın etrafına toplamasını talep etti.

06.03.2024 21:49  Güncelleme: 21:59
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Anayasa mahkemesi tarafından %2 barajının iptal edilmesini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya barajdaki adaletsizliğe ve baraj sonra oluşan mağduriyete dikkat çekerek, "Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, sendikalaşmanın önünü kestiler" dedi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya sözlerine şöyle devam etti.

Bilindiği üzere Anayasa mahkemesinin 18 Ocak 2024 tarih, 2024/12 sayılı kararı ve tarih, 32480 sayılı resmi gazetede yayınlanan ve 375 sayılı kanun hükmünde kararnamenin Ek4'üncü maddesinde %2 üye barajı üzerindeki sendikalara aylık 538 TL olmak üzere ödenen toplu sözleşme ikramiyesi iptal edilmiştir. Bu iptal ile birlikte tüm sendikaların üyeleri 190 TL toplu sözleşme ikramiyesi alacak olup her ay 348 TL tutarında hak kaybına uğrayacaktır. Bu hak kaybı, memurların sendikalaşma oranında düşüşe sebep olmakla birlikte her ay kesilen sendika aidatından daha düşük bir tutarda yatırılan toplu sözleşme ikramiyesi sendikalaşmanın önünü kesmekten başka hiçbir fayda sağlamayacaktır.

HAK KAYBININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ

Hak ve Hukuk mücadelesi kapsamında sendikal örgütlenmeye zarar verebilecek, memurun mali haklarında kazanılmış bir haktan mahrum bırakacak bu düzenleme için Çalışma Bakanlığımızın ek toplu sözleşme ya da kararneme vb. düzenleme ile ivedilikle reaksiyon göstermesini, bu sorunun çözümü için tüm memur sendikalarını aynı masanın etrafına toplamasını 120.000 memur üyesiyle, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak talep ediyoruz. %2 Barajı ilk çıktığı günden bugüne, Kamu Birliği Konfederasyonu olarak tüm paydaşlarımızla birlikte antidemokratik bu barajın kaldırılması için var gücümüzle mücadele ettik. Birilerinin "sendikal mücadeleyi anlamlaştırma" olarak güzellediği bu haksız rekabet ortamında adaletin ve hakkın yılmaz savunucusu olduk. Bu barajın kalkması süresince göstermiş olduğumuz emek ve gayreti barajın kalkmasıyla birlikte oluşan mali hak kaybının giderilmesi yolunda da aynı azim ve kararlılık ile göstereceğiz. Memurun emeğini kimseye peşkeş çektirmeyiz. Memur sendikacılığında kendilerinden başka tüm konfederasyon ve sendikaların önünü kesmek üzere dayanışma aidatının peşinde koşanlar bilmelidir ki 5 milyon memurun emeğini kimseye peşkeş çektirmeyiz. Gerek antidemokratik %2 barajının çıkartılması gerekse de bu barajın kaldırılmasıyla birlikte, tüm sendikalı memurlarda oluşan hak kaybının en büyük müsebbibi yetkili konfederasyondur. Bu mağduriyetin giderilmesi için vargücümüzle çalışacağız.

Kaynak: ANKA

Osman Kaya, Sendika, Hukuk, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, %2 barajının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, %2 barajının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika
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