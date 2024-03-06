Anayasa mahkemesi tarafından %2 barajının iptal edilmesini değerlendiren Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya barajdaki adaletsizliğe ve baraj sonra oluşan mağduriyete dikkat çekerek, "Düğmeyi baştan yanlış iliklediler, sendikalaşmanın önünü kestiler" dedi.
Konuya ilişkin açıklama yapan Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya sözlerine şöyle devam etti.
Son Dakika › Güncel › Kamu Birliği Konfederasyonu ve Genç Sağlık Sendikası Genel Başkanı Osman Kaya, %2 barajının iptaline tepki gösterdi - Son Dakika
AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya, Tokat Belediye Başkanı ve adayı Eyüp Eroğlu'nun 101 proje tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, büyüklerin imanı ve samimiyeti sayesinde Türkiye'nin ve dünyadaki masumların hamisi olmaya gayret gösterdiklerini belirtti. Sırakaya, AK Parti'nin vatandaş odaklı ve millet odaklı yaklaşımından asla taviz vermeyeceklerini vurguladı ve Tokat'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere değindi. Programa, AK Parti Tokat milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş da katıldı.
ABD'nin New York kentinde metro hatlarında artan suç olaylarına karşı önlem almak amacıyla New York Valisi Kathy Hochul, metro sisteminin en yoğun istasyonlarında yolcuların çantalarının kontrol edilmesine yardımcı olmak üzere 750 Ulusal Muhafızın görevlendirileceğini duyurdu. Ayrıca, New York Eyalet Polisi ve Metropolitan Ulaşım Otoritesi Polisi'nden 250 memur da bu görevde yer alacak.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu K Grubu'nun 4. haftasında Pınar Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Peristeri'ye 76-73 mağlup oldu. Peristeri, grupta ilk galibiyetini alırken, Karşıyaka ise 3. yenilgisini yaşadı.
Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ''İsrail makamlarının, Batı Şeria'da 3 bin 500 konut inşa edilmesine yönelik olarak bugün onayladığı plan, Filistin topraklarındaki işgalin daha da genişletilmesi anlamına gelmektedir. Bu eyleme derhal son verilmelidir.'' ifadelerine yer verildi.
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