Kamu Çalışanlarına Servis Hakkı Yeniden

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Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, kamuda personel servis hizmetinin devam etmesine ilişkin, "Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu." ifadelerini kullandı.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Girişimlerimiz sonuç verdi, haklı gerekçelerimiz karşılık buldu. Tasarruf tedbirlerine yönelik genelge ile kaldırılan kamu personel servislerinin, yaptığımız girişimler sonucunda bugün yayınlanan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı yazısı ile yeniden kamu çalışanlarının hizmetine sunulması kararlaştırıldı. Yayınlanan yazı ile servis hizmetlerinin kaldırılmasına ilişkin olarak ortaya koyduğumuz gerekçeler Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı tarafından da karşılık buldu. Kamu çalışanları servis haklarına yeniden kavuştu."