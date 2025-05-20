Kamu Yönetimi Denetimi Sempozyumu İÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika
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Kamu Yönetimi Denetimi Sempozyumu İÜ'de Gerçekleşti

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen sempozyumda kamu yönetiminde denetim sorunları ve çözümleri konuşuldu.

20.05.2025 15:23
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İstanbul Üniversitesi (İÜ) ev sahipliğinde, "Kamu Yönetimi Denetimi: Sorunlar, Çözüm Önerileri ve Yenilikçi Yaklaşımlar Sempozyumu" düzenlendi.

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulunun desteği, İstanbul Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesinin Siyasal Bilgiler Fakültelerinin işbirliğinde organize edilen sempozyum, İÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde gerçekleşti.

Sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin kamu yönetimi denetimine sağladığı katkılardan söz etti.

Prof. Dr. Karatepe, politika kurullarının çalışma sisteminden örnek vererek, "Politika kurulu, Cumhurbaşkanına politika ve strateji önerilerinde bulunur. İnceliyor, araştırıyor, yerinde gözlem yapıyor, akla gelen her bilimsel faaliyeti yapıyor ve neticede elde ettiği bilgileri bir öneriye çevirerek Cumhurbaşkanına veriyor." diye konuştu.

Politika kurullarının izleme raporlarının son dönemde en etkili olduğu alanın imar olduğunu aktaran Karatepe, Türkiye'nin imar meselesindeki çarpık durumun hüzün verici olduğunu, mevzuat olmasına rağmen imar konusunda bir denetimin geçmişten itibaren sağlanamadığını belirtti.

Yapay zeka destekli denetim sistemleri idarenin asli gündemlerinden biri haline gelmiştir"

Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim ve Afet Politikaları Kurulu Üyesi İTÜ Maden Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kumral da yaptığı konuşmada, denetimin ilk etapta insanın içinde başladığına dikkati çekerek öğrencilere, "Hayatınızdan kendi denetiminizi asla bırakmayın. Bir gün başınıza gelecek olan o şeyler sizin geçmişte yaptığınız hataların sonucudur." tavsiyesinde bulundu.

İstanbul Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yahya Güldiken, kamu yönetiminde denetimin devlet ile toplum arasındaki ilişkinin adalet, şeffaflık ve güven temelinde inşa edilmesini sağlayan bir mekanizma olduğunu belirtti.

Günümüzde kamu idaresinin dijitalleşmenin etkisiyle büyük bir dönüşüm geçirdiğini belirten Güldiken, "Yapay zeka destekli denetim sistemleri, veri güvenliği ve dijital etik gibi başlıklar artık idarenin asli gündemlerinden biri haline gelmiştir. Bu dönüşüm yalnızca idari araçları değil, denetimin hukuki ve ahlaki zeminin de değerlendirmeyi gerekli kılmaktadır." diye konuştu.

Prof. Dr. Güldiken, sempozyumun, klasik denetim yapılarının çağın ihtiyaçları doğrultusunda yeniden düşünme ve geliştirme imkanı sunduğunu söyledi.

Bilginin yalnızca akademik düzeyde kalmaması, kamu yararına hizmet edecek şekilde karşılık bulması gerektiğine inandığını kaydeden Güldiken, sempozyumun, denetim kültürünün yerleşmesine, hesap verebilirliğinin??????? güçlenmesine ve adalet temelli bir idare anlayışının yaygınlaşmasına katkı sağlamasını temenni ettiğini belirtti.

"İmar konusundaki idari vesayet yok denecek kadardır"

Açılışta konuşan İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Esen de, kamu yönetimi denetiminin sadece teknik bir idari mesele değil, aynı zamanda hukuk devleti ilkesinin teminatı, toplumsal güvenin dayanağı ve kamu hizmetlerinde etkinlik ile hesap verebilirliğin güvencesi olduğunu kaydetti.

Esen, denetim mekanizmalarının sağlıklı işlemediği bir kamu yönetiminde ne liyakatin ne de kamu yararına yönelik kalıcı politikaların sağlanamayacağını, denetim konusunun hem teorik hem pratik anlamlarda hep tartışma konusu olduğunu belirtti.

İdari vesayetin yerel yönetimler üzerinde merkezi idarenin denetimiyle ilgili olduğunu söyleyen Esen, "Özellikle imar konularındaki idari vesayetin çok zayıf olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Nitekim Avrupa Konseyi'nin bu konudaki eleştirileri var. Türkiye'nin idari vesayetinin çok ağır olduğuna dair bu eleştiriler tamamen tutarsızdır ve Türkiye'deki yerel yönetimlerin önündeki en büyük engellerden birisi Avrupa Konseyi'nin bu tür raporlarıdır. Oysa imar konusundaki idari vesayet yok denecek kadardır. Yok denebilir." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Esen, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçişle birlikte yaşanan tecrübelerin önem taşıdığına dikkati çekti.

Denetimin imtiyaz gözetmediğini belirten Esen, "Kamuda düzenin sağlanmasının ahenkli bir denetim mekanizmasının kurulması ve işletilmesiyle mümkün olabileceği kanaatindeyim." dedi.

Sempozyum, "Kamu Yönetiminin Denetiminde Geleneksel Usuller: Mevcut Sorunlar ve Çözüm Önerileri", "Kamu Yönetiminin Denetiminde Yenilikçi Yaklaşımlar" ve "Kamu Yönetiminin Denetiminde Uygulama Deneyimleri: Kurumsal Aktörler, Mevcut Sorunlar ve Geleceğe Bakış" konularının ele alındığı oturumlarla devam etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kamu Yönetimi Denetimi Sempozyumu İÜ'de Gerçekleşti - Son Dakika

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