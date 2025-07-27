Kamyonet Ayı ve Yavrularına Çarptı

Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde kamyonetin çarptığı ayı ve 3 yavrusu öldü.
Kastamonu- İnebolu kara yolu Seydiler çıkışında gece saatlerinde plakası ve sürücüsü belirlenemeyen kamyonet, ayı ve 3 yavrusuna çarptı.
Kazanın ardından bölgeye trafik ekipleri sevk edildi.
Ayı ve yavrularının öldüğü kazada ekipler yolda güvenlik önlemi aldı.
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