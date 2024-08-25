Kan Lekeleri Narin'e Ait Değil

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'KAN LEKELERİ NARİN'E AİT DEĞİL'

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde 21 Ağustos'ta Kur'an kursundan çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran için arama çalışmaları sürerken, evine yaklaşık 20 metre mesafede tespit edilen kan lekeleri ile ilgili valilikten açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bazı medya organları ile sosyal medya hesaplarında; kayıp olarak aranan Narin Güran'ın evine yakın bir bölgedeki kayalıklar üzerinde kayıp kız çocuğuna ait olduğu iddia edilen kan lekelerinin bulunduğu şeklinde haber ve paylaşımların yer aldığı görülmüştür. Kayalıklar üzerinde bulunan kan lekesinin mahalle sakinlerinden bir çocuğun burnunun kanaması sonucu meydana geldiği tespit edilmiştir. Valiliğimizin koordinasyonda ilgili kurumlarımız vasıtasıyla, her türlü ihtimal değerlendirilerek, kayıp kızımızın aranmasına devam edilmektedir. Her türlü önemli gelişmeden kamuoyu vakitlice bilgilendirilecektir" denildi.