Kanada, ABD'nin Gümrük Vergilerine DTÖ'ye Başvurdu

CENEVRE, 14 Mart (Xinhua) -- Kanada, ABD'nin Kanada menşeli çelik ve alüminyum ürünlerine uyguladığı gümrük vergileriyle ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) ABD ile anlaşmazlık istişaresi talebinde bulundu.

DTÖ'den perşembe günü yapılan açıklamada Kanada'nın, ülkenin belirli çelik ve alüminyum ürünlerine yönelik ek gümrük vergisi muafiyetini sona erdiren ve alüminyum ürünlerine yönelik gümrük vergilerini artıran tedbirlerin, ABD'nin 1994 tarihli Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması'ndan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı olduğunu ileri sürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Donald Trump, 10 Şubat'ta alüminyuma uygulanan gümrük vergilerini çelik ürünlerine olduğu gibi yüzde 10'dan yüzde 25'e çıkaran başkanlık bildirilerini imzalamıştı. Trump, çelik ve alüminyum gümrük vergilerine yönelik gümrüksüz kotaları, muafiyetleri ve istisnaları da kaldırmıştı. Yeni tedbirler 12 Mart'ta yürürlüğe girdi.

Trump, 11 Mart'ta Kanada'nın Ontario eyaletinden yapılan elektrik ihracatına uygulanan gümrük vergilerine karşılık olarak Kanada'dan yapılan çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan gümrük vergilerini iki katına çıkararak yüzde 50'ye yükseltme planını açıkladı. Ancak Ontario'nun ABD'nin üç eyaletini etkileyen elektrik ihracat vergilerini düşürmesinin ardından plan aynı gün içinde geri çekildi.