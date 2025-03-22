İmamoğlu'nun Gözaltına Alınması Kanada'da Protesto Edildi

(ANKARA) - Kanada'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınması protesto edildi. Protestocular, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümeti istifaya çağırdı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve beraberinde çok sayıda kişinin 19 Mart Çarşamba günü gözaltına alınmasının ardından yurt gelinde başlayan protestolar, dünya çapına yayıldı. Kanada'nın pek çok yerinde protesto gösterileri düzenledi. Başkent Ottova ve Parlamento Binası önünde toplanan protestocular, "Hükümet istifa", "Arkanı dön ve çık, istenmiyorsun artık", "Telli turnam selam gönder direnen yurduma", dövizleri taşırken; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve AK Parti hükümetini istifa etmeye çağırdı.

Kanada'nın Montreal şehrinde de bugün protesto gösterileri düzenlendi. Gösterilerin, yarın Toronto, Halifax, Vancouver ve Calgary şehirlerinde devam edeceği belirtildi.