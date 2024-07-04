Kanada'da Yerli Çocukların Mezarları Tespit Edildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kanada'da Yerli Çocukların Mezarları Tespit Edildi

Kanada'nın Manitoba eyaletinde yapılan radar çalışmalarında, eski bir yatılı kilise okulunun sahasında çocuk mezarı olduğuna inanılan yeni yerler tespit edildi. Yapılan incelemelerde 150 anomali bulundu ve bunlardan 59'unun işaretsiz çocuk mezarı olduğuna inanılıyor. Pimicikamak Cree Ulusu Başkanı, bu durumun bölgedeki kayıp çocukları akıllara getirdiğini belirtti. Kanada'da faaliyet gösteren toplam 139 yatılı kilise okulunda 150 binden fazla yerli çocuk ailelerinden zorla koparılarak alıkonulmuştu.

04.07.2024 12:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kanada'nın Manitoba eyaletinde yıllar önce yerli çocukların eğitim gördüğü eski bir yatılı kilise okulunun sahasında yapılan radar çalışmalarında, çocuk mezarı olduğuna inanılan yeni yerler tespit edildi.

CBC News'un haberine göre, Yerli Halk Topluluğunca yapılan açıklamada, toprak altında inceleme yapan radarın, bölgedeki eski bir yatılı okulun sahasında 150 anomali tespit ettiği ve bunlardan 59'unun işaretsiz çocuk mezarı olduğuna inanıldığı belirtildi.

Kanada'nın en kalabalık yerli halklarından Pimicikamak Cree Ulusu Başkanı David Monias, tespit edilen anomalilerden kaçının mezar olduğunun araştırılması gerektiğini kaydederek, "Bu denli yüksek sayıda hareketlilik bulunması şok edici. İnsanın aklına bölgedeki kayıp çocuklar geliyor." dedi.

Monias, Katolik Kilisesince yönetilen ve 1912-1969'da Manitoba'nın yerli çocuklarına eğitim verdiği bilinen Aziz Joseph Yatılı Okulu yakınlarında 2 yıl önce başlatılan radar çalışmalarında, araştırmacıların okulda 85 çocuk ölümü tespit ettiğini anımsattı.

Okulun 1 kilometre uzağında ise toprak altında 37 anomali tespit edildiğini aktaran Monias, soruşturmanın devamı için yardım talep ettiklerini ifade etti.

150 binden fazla yerli çocuk, ailelerinden zorla koparılarak yatılı kilise okulunda alıkonuldu

Yatılı kilise okullarında yaşanan trajedilerin tüm boyutları ile ortaya çıkarılması için 2008'de kurulan Kanada Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu verilerine göre, Aziz Joseph'te 1943'te tüberküloz salgını yaşandı.

İlki 1840'ta Katolik Kilisesi tarafından Kanada hükümeti adına açılan ve sonuncusu 1997'de kapatılan toplam 139 yatılı kilise okulu, faaliyette olduğu yıllarda 150 binden fazla yerli çocuğun ailelerinden zorla koparılarak alıkonulduğu yerler olarak ifade edilmişti.

Kaynak: AA

İnceleme, Kanada, Çocuk, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanada'da Yerli Çocukların Mezarları Tespit Edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


12:11 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler 380 ton kayıt dışı limonu fiyatları daha da yükselsin diye depoda beklettiler
11:47 Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP’li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış Ayşe Ateş, mahkemede 4 MHP'li yöneticinin ismini verdi: Kapı kapı kiralık katil arıyorlarmış
11:20 Kremlin’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız Kremlin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arabuluculuk teklifine ret: Hayır, bu imkansız
11:10 Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi UEFA’dan skandal hareket Çeyrek finalist olarak Türkiye değil Avusturya gösterildi! UEFA'dan skandal hareket
09:56 Evin altında yuvalanmış ’’Gizemli varlık’’ mahalleyi ayağa kaldırdı Evin altında yuvalanmış ''Gizemli varlık'' mahalleyi ayağa kaldırdı
12:14 İnek sağmak için girdi, canından oldu İnek sağmak için girdi, canından oldu
11:40 İngiltere Başbakanı Rishi Sunak’ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı İngiltere Başbakanı Rishi Sunak'ın programa çıkmak için bir OnlyFans modelin arkasında sıra beklemesi tepkilere yol açtı
11:33 Hayat Bilgisi’nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi Hayat Bilgisi'nin sevilen oyuncusu Kerem Kupacı evlendi
11:25 Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu Türkiye-Hollanda maçının hakemi belli oldu
11:06 Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi Hayko Cepkin takipçisini kırmadı, konser saatini değiştirdi
10:43 Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi Altın ve paralar havada uçuştu Kobra Murat, torununun doğum günü için parti verdi! Altın ve paralar havada uçuştu
10:24 Yanlış duymadınız 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı Yanlış duymadınız! 43 yaşındaki Guiza, 3. lig takımına imzayı attı
10:08 Ayşe Ateş’ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan’ın bana söylediklerini anlatacağım Ayşe Ateş'ten çok konuşulacak çıkış: Ölürsem benimle gitmesin, Sinan'ın bana söylediklerini anlatacağım
09:37 Belediyede ahlaksız teklif Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu Belediyede ahlaksız teklif! Başroldeki müdür, görüntülere rağmen yaptığı rezilliği bakın nasıl savundu
09:30 Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu Peki nedir bu Bozkurt işareti Merih Demiral yaptı, gündemin en tepesine oturdu! Peki nedir bu Bozkurt işareti?
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.07.2024 13:18:16. #1.13#
SON DAKİKA: Kanada'da Yerli Çocukların Mezarları Tespit Edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement