Kanada'da zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı sunuldu - Son Dakika
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Kanada'da zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı sunuldu

Kanada\'da zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı sunuldu

Kanada Adalet Bakanı Arif Virani, internetteki zararlı içeriklerle mücadeleyi hedefleyen yeni yasa tasarısını Avam Kamarası'na sundu. Tasarı, siber zorbalık, terörizm, nefret söylemi, şiddeti körükleme, çocuk istismarı ve rıza dışı görüntülerin paylaşılması gibi içeriklerle mücadeleyi amaçlamaktadır. Tasarının ifade özgürlüğüne saldırı olarak nitelendirilmesiyle tartışmalara yol açması beklenirken, hükümet ifade özgürlüğünü ihlal etmediğini belirtmektedir. Yasa tasarısı, sosyal platformların çevrim içi pedofili içeriklerini bildirme zorunluluğunu da içermektedir.

27.02.2024 15:45  Güncelleme: 15:54
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Kanada'da internetteki zararlı içeriklerle mücadeleyi amaçlayan yeni yasa tasarısı, Avam Kamarası'na sunuldu.

Adalet Bakanı Arif Virani, düzenlediği basın toplantısında, söz konusu yasa tasarısının; "siber zorbalık ve terörizm ile çocukları kendine zarar vermeye teşvik eden, nefret söylemi içeren, şiddeti körükleyen, çocuk istismarı ve rıza dışı görüntülerin paylaşılması" gibi içeriklerle mücadeleyi amaçladığını belirtti.

Virani, internetteki zararlı içeriklere karşı mücadeleyi amaçlayan ve "Çevrimiçi Zararlar Yasası" olarak adlandırılan tasarının, Avam Kamarası'nın incelemesinde olduğunu aktardı.

Pazartesi günü sunulan yaklaşık 100 sayfalık yasa tasarısının, Avam Kamarası'nda tartışmalara yol açması beklenirken; muhalefet partileri tasarıyı "ifade özgürlüğüne saldırı" olarak nitelendiriyor.

Virani, bu endişeye karşı hükümetin meşru özgürlükleri ihlal etmemek için dikkatli davrandığını söyleyerek, "Bu tasarı, ifade özgürlüğüne zarar vermiyor." dedi.

Yeni tasarının kazançlarını azaltacağından korkan sosyal platformların tepkisini çekeceğine işaret eden Virani, "Kar, güvenlikten daha öncelikli olamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Virani, yasayı ihlal edenleri ise ciddi mali cezalar beklediğine işaret etti.

Yasa tasarısı, soykırımı kışkırtmaktan ömür boyu hapis cezası da dahil olmak üzere ağır cezaları öngörüyor.

Tasarıda, sosyal platformların "çevrim içi pedofili içeriklerini" bildirme zorunluluğa da bulunuyor.

Kaynak: AA

Kanada, Güvenlik, Hukuk, Teknoloji, Politika, Güncel, Son Dakika

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