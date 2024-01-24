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Kanal Edirne'de Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Kanal Edirne'de Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'de inşa edilen Kanal Edirne, taşkınları önlemek amacıyla DSİ tarafından yatak temizliği yapılarak bakım çalışmaları sürdürülüyor. Kanalın rüsubat ve sazlıklarla dolması nedeniyle DSİ ekipleri temizlik çalışması başlattı. Temizlik yapılan bölgelerde su akışının hızlandığı gözlendi. Ayrıca, kanalın seddelerini güçlendirmek amacıyla taş tahkimatı işi de devam ediyor.

Kanal Edirne\'de Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor
24.01.2024 - 09:45,
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Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'de, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce yatak temizliği yapılıyor.

Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal zaman içinde rüsubat ve sazlıklarla doldu.

DSİ ekipleri, kanalın yatağında temizlik çalışması başlattı.

Temizlik yapılan bölgelerde su akışının hızlandığı gözlendi.

Ekipler, kanalın seddelerini güçlendirmek amacıyla 3 bin 100 metrelik taş tahkimatı işinin yapımına da devam ediyor.

Kaynak: AA
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Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Meriç Nehri, Edirne, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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