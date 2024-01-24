Kanal Edirne\'de Taşkın Önleme Çalışmaları Devam Ediyor

Edirne'den geçen Meriç Nehri'nde taşkınları önlemek amacıyla inşa edilen Kanal Edirne'de, DSİ 11. Bölge Müdürlüğünce yatak temizliği yapılıyor.
Taşkın anında Meriç Nehri'ni baypas ederek "sigorta" görevi gören 7 bin 800 metre uzunluğundaki kanal zaman içinde rüsubat ve sazlıklarla doldu.
DSİ ekipleri, kanalın yatağında temizlik çalışması başlattı.
Temizlik yapılan bölgelerde su akışının hızlandığı gözlendi.
Ekipler, kanalın seddelerini güçlendirmek amacıyla 3 bin 100 metrelik taş tahkimatı işinin yapımına da devam ediyor.
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