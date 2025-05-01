Kanal İstanbul'da Net İrade

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Bakan Uraloğlu, Kanal İstanbul projesinin yapılacağının altını çizdi, zamanlamayı istişare ediyoruz.

01.05.2025 13:17
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(ANKARA)Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kanal İstanbul'a ilişkin, "Biz Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapcağız, ne zaman yapmalıyız bu konuyu istişare ediyoruz hem Çevre Şehircilik bakanımızla hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Karayolları Genel Müdürlüğü Arama Kurtarma Ekibi Karkurt Tanıtım ve Araç Dağıtım törenin ardında, gazetecilerin Kanal İstanbul'a ilişkin sorularını yanıtladı. Uraloğlu, şunları söyledi:

"Cumhurbaşkanımızla ziyaret ettik. Ziyaret ettiğimiz yer Başakşehir Nakkaş Otoyol projesinin Kanal İstanbul üzerindeki önemli bir yapısıdır o altta Kanal İstanbul yapılacakmış gibi projelendirilmiş ve inşaatına da devam ediyoruz. Biz Kanal İstanbul'un yapılmasıyla ilgili çok net şekilde söylemek istiyorum. Çok net bir irademiz var. Kanal İstanbul'u biz kesinlikle yapacağız. Yalnız Kanal İstanbul'u ne zaman yapcağız, ne zaman yapmalıyız bu konuyu istişare ediyoruz hem Çevre Şehircilik Bakanımız ile hem de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ediyoruz. Bu ciddi bir 15-20 milyar dolarlık bir projeden bahsediyoruz.

"Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik"

Dolayısıyla  doğru zamanda doğru kredi imkanlarıyla ya da finans imkanlarıyla beraber Kanal İstanbul'u biz yapacağız. Ondan vazgeçmiş değiliz. Biz vatandaşımızın görüşünü bir anlamda değil, dinledik zaten bütün kurumlara da görüş sorduk ve oradan gelen bize dönen bilgileri değerlendirdik ve onları da projenin içerisine derz ettik. Dolayısıyla burada artık yeni bir tartışma konusu değildir ama siz eğer Kanal İstanbul'u gündem değiştirmek için gündeme getiriyorsanız bunu da asla doğru bulmuyoruz. Şu an da gündem olarak Kanal İstanbul'u biz tartışmıyoruz. Tartışılmasını da doğru bulmuyoruz. Ama Kanal İstanbul'dan asla vazgeçmedik. Bunu özellikle söylemek isterim."

Projenin başlangıç tarihine ilişkin sorusuna Uraloğlu, "Güncel olarak hemen yakın zamanda başlayalım değil ama  asla vazgeçmemiz söz konusu değil. Kanal İstanbul Türkiye'nin ihtiyacıdır. Biz de doğru zamanda inşallah yapacağız" yanıtını verdi.

Murat Kurum: "Kanal İstanbul'la ilgili konu şu an gündemimizde yok"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün AK Parti grup toplantısında ANKA Haber Ajansı'nın "Kanal İstanbul projesi yapılacak mı?" sorusuna, "Kanal İstanbul'la ilgili konu şu an gündemimizde yok, olmadığını daha önce de söylemiştik. Kanal İstanbul'un üzerinden polemik yaratmak, konuyu başka alanlara çekmeye çalışma çabası milletimiz nezdinde de karşılıksız kalacaktır" yanıtını vermişti.

Kaynak: ANKA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, İstanbul, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Son Dakika

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