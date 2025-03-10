Kanberra Işık Festivali Renkleniyor

KANBERRA, 10 Mart (Xinhua) -- Avustralya'nın başkenti Kanberra'da düzenlenen Işık Festivali'nde Avustralya Ulusal Galerisi renkli ışıklarla aydınlatıldı, 9 Mart 2025.
Kanberra'da bu yıl 28 Şubat ile 10 Mart tarihleri arasında düzenlenen geleneksel Işık Festivali'nde simgesel binalar ışıklarla renklendirildi. (Fotoğraf: Zhang Na/Xinhua)
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