Kandemir'den AA'nın 105. Yılı Kutlaması

AK Parti Yozgat İl Başkanı Hasan Kandemir, Anadolu Ajansının 105. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kandemir, mesajında, Anadolu Ajansının milletin bağımsızlık mücadelesinin en kritik döneminde kurulduğunu belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün talimatıyla ajansın kurulduğunu aktaran Kandemir, kurumun o günden bu yana ilkeli duruşundan taviz vermeden habercilik faaliyetlerini sürdürdüğünü vurguladı.

Anadolu Ajansının, gelişen teknolojiye uyum sağlayarak haber üretim süreçlerinde büyük bir dönüşüm gerçekleştirdiğini belirten Kandemir, ajansın hem yurt içinde hem de yurt dışında güvenilir bir kaynak olma vasfını başarıyla sürdürdüğünü kaydetti.

Kandemir, "Anadolu Ajansı, doğru bilgiye ulaşma hakkının en güçlü teminatlarından biri haline gelmiştir. Bu vesileyle, sahada ve merkezde emek veren tüm AA çalışanlarına teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.