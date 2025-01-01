Kandil Lokumu Üretimine Başlandı

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Afyonkarahisar'da bir firma kandile özel lokum üretimine başladı.

Firma sahibi Şükrü Pancar, AA muhabirine, müşterilerine farklı tatlar sunmaya çalıştıklarını söyledi.

Kandil lokumu üretimine başladıklarını anlatan Pancar, şöyle konuştu:

"Tahini, lokumun içerisinde kullandık. Tahin de susamdan üretiliyor. Özellikle kandillerde susamlı helva ve simit ikram edilir. Lokumun içine kayısı, incir ve üzüm parçacıkları ve tahin kattık. Üzerini de yerli susamla kapladık. İsmini 'kandil lokumu' verdik. Bunu sadece kandil günlerinde değil, sürekli üretmeyi planlıyoruz. Regaip Kandili için siparişler almaya başladık. Türkiye ve dünyanın farklı lezzetlerini, Afyon lokumuyla birleştirmeye devam edeceğiz."