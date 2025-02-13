Kandil Mesajları Yayımlandı

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İskenderun Müftüsü Ramazan Avcı ve Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı, Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Ramazan Avcı, mesajında, Berat Kandili'ne ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

İslam aleminin kandilini tebrik eden Avcı, "Berat Kandili'nin ülkemizin, İslam aleminin birlik, dirlik ve selametine, insanlığın hidayet, barış ve huzuruna vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozyazı Müftüsü Yakup Avcı da Berat Kandili'nin, ramazan ayının müjdecisi olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Beraat Kandili'nizi tebrik eder, dünyamız ve ahiretimiz için hayırlara vesile olmasını yüce Rabb'imden niyaz ederim. ?Mübarek kandili namazla, Kur'an-ı Kerim'le, tövbeyle, zikirle, salavatla, dualarla, imkanımız varsa hayır hesenatla, din kardeşlerimizin gönlünü almakla ihya etmeye gayret gösterelim."