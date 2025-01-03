Kandil Ziyareti

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Hakkari'nin Derecik Kaymakamı Sezai Demirci, Regaip Kandili dolayısıyla Nurten Hızır Aşıkkutlu Kur'an kursunda öğrencilerle bir araya geldi.

Demirci, İlçe Müftü Vekili Levent Yardım ile ilçedeki Kur'an kursunu ziyaret etti.

Öğrencilerle sohbet eden Demirci, Regaip Kandili'nin önemine vurgu yaparak, bu özel günlerin birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını güçlendirdiğini belirtti.