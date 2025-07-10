Kandıra'da Denizde Boğulma Tehlikesi

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde denize yasak olan bölgeden girdiği öğrenilen ve boğulma tehlikesi geçiren 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise dalgalar arasında kayboldu. Kayıp kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Kandıra Kaymakamlığı tarafından denize girmenin yasaklandığı Babalı Mahallesi Tuzağzı mevkisinden bugün denize giren M.E.P. (19), Ö.A. (23) ve E.P'nin (21) dalgalarla açığa sürüklendiğini fark eden kıyıdakiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine itfaiye, sağlık, AFAD, Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ve Kocaeli Sahilleri Su Kazaları Engelleme Merkezi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla sudan çıkarılan M.E.P. ve Ö.A. sağlık personeli tarafından hastaneye kaldırıldı. Dalgalarla açığa sürüklenerek gözden kaybolan E.P.'nin bulunması için çalışmalar sürüyor.