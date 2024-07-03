Kandıra\'da Denizde Hareketsiz Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

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KOCAELİ'nin Kandıra ilçesi sahilinde denizde hareketsiz bulunan kimliği belirsiz erkek, kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Kandıra ilçesinin Kerpe Kartalkaya mevkii açıklarında meydana geldi. Denizde hareketsiz duran genci görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Bot ile bulunduğu noktadan alınan kimliği belirsiz kişi, Kefken Limanı'na getirildi, buradan da ambulansla Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İlk müdahalesi yapılan genç, Kocaeli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Jandarma, yoğun bakım ünitesine alınan gencin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.