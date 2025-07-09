Kocaeli'nin Karadeniz'e kıyısı bulunan Kandıra ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yarın tüm plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle yarın ilçedeki tüm plajlarda denize girmenin yasaklandığı belirtildi.
Açıklamada, vatandaşlardan yasağa uyarak denize girmemeleri istendi.
Son Dakika › Güncel › Kandıra'da Denize Girmek Yasaklandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?