Kandıra'da Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika
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Kandıra'da Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kandıra\'da Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, panelvanın beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise ağır yaralandı. Kaza sonrası olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yolcu olarak bulunan kişi hayatını kaybederken, sürücü ise sıkıştığı yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Sürücünün durumu ise ciddiyetini koruyor.

16.05.2024 19:29
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde, panelvanın beton elektrik direğine çarpması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kandıra - Kaynarca yolunda seyreden Semih O. (54) idaresindeki 34 JD 2531 plakalı panelvan, Balcı Mahallesi mevkisinde yol kenarındaki beton elektrik direğine çarptı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, araçta yolcu olarak bulunan Işık O'nun (50) hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı sürücü, ambulansla Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan sürücünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kandıra'da Panelvanın Elektrik Direğine Çarpması Sonucu 1 Ölü, 1 Ağır Yaralı - Son Dakika

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