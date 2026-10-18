Kandıra\'da sağanak sonrası dere yatağı tahliye edildi, vatandaşlar tesislere alındı

KOCAELİ'nin Kandıra ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denize döküldüğü noktaya kadar olan bölgede, su baskını riskine karşı vatandaşlara uyarı yapıldı. Ardından bölge, tahliye edilerek vatandaşlar belediye tesislerine yerleştirildi.

Kocaeli'de etkili olan sağanağın ardından Kandıra'da, su baskını riskine karşı harekete geçildi. Meteorolojik veriler ile AFAD ve İSU'nun uyarıları doğrultusunda, Namazgah Barajı'ndan Sarısu Deresi'nin denizle buluştuğu noktaya kadar olan bölgede, dere yatağına yakın yerleşimlerde yaşayan vatandaşlara tahliye uyarısı yapıldı.

TAHLİYE EDİLDİLER

Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez'in duyurusunun ardından kolluk kuvvetleri ve zabıta ekipleri, vatandaşları bilgilendirerek güvenli bölgelere geçmeleri konusunda uyardı. Daha sonra risk altındaki bölge, tahliye edildi. Evlerinden çıkarılan vatandaşlar, belediye araçlarıyla belediyeye ait tesislere götürülerek yerleştirildi.

VALİ AKTAŞ VE BAŞKANLAR BÖLGEDE

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kandıra Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran ve Kandıra Belediye Başkanı Erol Ölmez, tahliye çalışmalarını yerinde takip etti. Başkan Ölmez, tahliye öncesinde yaptığı açıklamada, "Vatandaşlarımızın can güvenliği her şeyin üzerindedir. Lütfen yapılan uyarıları dikkate alalım ve gerekli tedbirleri gecikmeden alalım" dedi.