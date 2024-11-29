Sivas'ın Kangal ilçesinde karla mücadele çalışması yürüten ekipler yılkı atlarını görüntüledi.
İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Kangal'da çalışma yürüten karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yol açtıkları sırada önlerine yılkı atları çıktı.
Karla mücadele personeli Adem Yıldırım, doğal ortamlarında özgürce koşan yılkı atlarını cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Görüntüde, atların beyaz örtüyle kaplanan arazide grup halinde koşması yer aldı.
Son Dakika › Güncel › Kangal'da Yılkı Atları Görüntülendi - Son Dakika
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