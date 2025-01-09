Kangallar, Kurtların Azılı Düşmanı

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Uzmanı, kurtların azılı düşmanı kangalların özelliklerini anlattı

Kangallar, Anadolu'da canavar olarak adlandırılan kurtları ölü taklidi yapma ihtimaline karşı öldüklerinden tamamen emin olmadan bırakmıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, halk dilinde 'canavar' olarak tabir edilen kurtların azılı düşmanı Kangal köpeklerini anlattı. Gerçek bir Kangal köpeğinin kurdu rahatlıkla öldürebileceğini ifade eden Yıldız, "Kangal'ın özelliği sadece boğma değil, vurma ve kırmadır. Öldürdükten sonra sürekli kontrol eder, seğirdiği eti dahi sıkar, kemiklerini kırar" dedi.

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir, köy ve mezralarda görülmeye başlayan kurtlar, diğer hayvanların yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturuyor. Zekası ve avlanma yeteneği ile bilinen kurtların azılı düşmanı Kangallar ise kurtlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor. Genellikle sürülere saldırmak için hazırlık yapan kurtları yaklaşık 3 kilometre öteden fark edebilen Kangal köpekleri, canı pahasına sürüsünü koruyor. Kurtlara karşı üstünlük kuran Kangal köpekleri, öldüğünden emin olana kadar kurdun başından ayrılmıyor.

"Kurtlar halk dilinde 'canavar' olarak bilinir"

Son dönemde kurtların daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "İnsanoğlunun dejenere ettiği doğayı kurtlar doldurmaya çalışıyor. Kurtlar insanoğlunun yaşam alanlarını daraltmaya başladı. Kurtlar o kadar şehir, kent, mezra hayatına girmeye başladı ki neredeyse insanlara köpekler geziyor gibi bir görüntü vermeye başladı. Ortak bir adaptasyon dönemi geldi. Daha önceden kurtları duyduğumuzda bile irkilirdik. Ama bugün kurtları her yerde görür haldeyiz. Kangallar tabii ki kurtların baş düşmanıdır. Kurtlar halk dilinde 'canavar' olarak bilinir. Dolayısıyla Anadolu'da ciddi efsaneleri vardır. Kangal'ın bulunduğu yerlerde kurt rahat gezemez ve şehirlere sızamaz. Şu anda kurt popülasyonu arttı. Bu da Kangal köpeklerinin az olduğunu gösteriyor" dedi.

"Kangal kokuyu 2-3 kilometreden alır"

Kangalların garantici bir yapısı olduğunu söyleyen Yıldız, "Kurdun salgıladığı koku moleküllerini Kangal 2-3 kilometre öteden algılar. Buna karşı tepkisi ve refleksi son derece caydırıcı olur. Namludan çıkmış mermi gibi gider. Yakaladıysa öldürür, yakalayamazsa da en az 40-50 kilometre sürer. Kurt o bölgeye korkudan gelmez. Dolayısıyla Kangal kurdu çok rahat bertaraf eder ve kovalar. Kurdun omuru makas şeklindedir. Kangal 65 kilometre hızla darp ettiği zaman o omur kırılır. Kangal'ın özelliği sadece boğma değil, vurma ve kırmadır. Öldürdükten sonra sürekli kontrol eder. Seğirdiği eti dahi sıkar, kemiklerini kırar. O hayvanın üzerindeki yaşamı sonlandırmak için boğazına sarılır. Kafasını koyar, onu dinler. Kurt çok zeki bir hayvandır. Ölü taklidi yapsa dahi Kangal bunu yutmaz, başında bekler" şeklinde konuştu.