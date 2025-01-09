Kangallar, Kurtların Azılı Düşmanı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Kangallar, Kurtların Azılı Düşmanı

Geniş Video İzle

Kangal köpekleri, kurtları öldürmeden başından ayrılmıyor; avlanma yetenekleriyle ön plana çıkıyor.

09.01.2025 12:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uzmanı, kurtların azılı düşmanı kangalların özelliklerini anlattı

Kangallar, Anadolu'da canavar olarak adlandırılan kurtları ölü taklidi yapma ihtimaline karşı öldüklerinden tamamen emin olmadan bırakmıyor

SİVAS - Sivas'ta yaşayan kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, halk dilinde 'canavar' olarak tabir edilen kurtların azılı düşmanı Kangal köpeklerini anlattı. Gerçek bir Kangal köpeğinin kurdu rahatlıkla öldürebileceğini ifade eden Yıldız, "Kangal'ın özelliği sadece boğma değil, vurma ve kırmadır. Öldürdükten sonra sürekli kontrol eder, seğirdiği eti dahi sıkar, kemiklerini kırar" dedi.

Sivas'ta havaların soğumasıyla birlikte şehir, köy ve mezralarda görülmeye başlayan kurtlar, diğer hayvanların yanı sıra insanlar için de tehlike oluşturuyor. Zekası ve avlanma yeteneği ile bilinen kurtların azılı düşmanı Kangallar ise kurtlarla mücadelede önemli bir yer tutuyor. Genellikle sürülere saldırmak için hazırlık yapan kurtları yaklaşık 3 kilometre öteden fark edebilen Kangal köpekleri, canı pahasına sürüsünü koruyor. Kurtlara karşı üstünlük kuran Kangal köpekleri, öldüğünden emin olana kadar kurdun başından ayrılmıyor.

"Kurtlar halk dilinde 'canavar' olarak bilinir"

Son dönemde kurtların daha fazla görülmeye başladığını ifade eden Kangal köpeği yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, "İnsanoğlunun dejenere ettiği doğayı kurtlar doldurmaya çalışıyor. Kurtlar insanoğlunun yaşam alanlarını daraltmaya başladı. Kurtlar o kadar şehir, kent, mezra hayatına girmeye başladı ki neredeyse insanlara köpekler geziyor gibi bir görüntü vermeye başladı. Ortak bir adaptasyon dönemi geldi. Daha önceden kurtları duyduğumuzda bile irkilirdik. Ama bugün kurtları her yerde görür haldeyiz. Kangallar tabii ki kurtların baş düşmanıdır. Kurtlar halk dilinde 'canavar' olarak bilinir. Dolayısıyla Anadolu'da ciddi efsaneleri vardır. Kangal'ın bulunduğu yerlerde kurt rahat gezemez ve şehirlere sızamaz. Şu anda kurt popülasyonu arttı. Bu da Kangal köpeklerinin az olduğunu gösteriyor" dedi.

"Kangal kokuyu 2-3 kilometreden alır"

Kangalların garantici bir yapısı olduğunu söyleyen Yıldız, "Kurdun salgıladığı koku moleküllerini Kangal 2-3 kilometre öteden algılar. Buna karşı tepkisi ve refleksi son derece caydırıcı olur. Namludan çıkmış mermi gibi gider. Yakaladıysa öldürür, yakalayamazsa da en az 40-50 kilometre sürer. Kurt o bölgeye korkudan gelmez. Dolayısıyla Kangal kurdu çok rahat bertaraf eder ve kovalar. Kurdun omuru makas şeklindedir. Kangal 65 kilometre hızla darp ettiği zaman o omur kırılır. Kangal'ın özelliği sadece boğma değil, vurma ve kırmadır. Öldürdükten sonra sürekli kontrol eder. Seğirdiği eti dahi sıkar, kemiklerini kırar. O hayvanın üzerindeki yaşamı sonlandırmak için boğazına sarılır. Kafasını koyar, onu dinler. Kurt çok zeki bir hayvandır. Ölü taklidi yapsa dahi Kangal bunu yutmaz, başında bekler" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Hüseyin Yıldız, Hayvanlar, Kangal, Güncel, Yaşam, Sivas, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kangallar, Kurtların Azılı Düşmanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

01:31 ABD’de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi ABD'de yangınların bilançosu artıyor: Can kaybı sayısı tespit edilemedi
23:38 Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı Ünlü iş insanının villasında milyon dolarlık soyguna imza atan hırsızlar tutuklandı
22:27 Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor Üç lider çatı parti için anlaştı: Süreç yarın başlıyor
22:01 Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal Yangında evini kaybeden ünlüler Los Angeles yönetimine isyan etti: İklim krizi değil cahil aptal
21:44 Yerine kayyum atanan Ahmet Türk’ün görevine iade edilmesi gündemde Yerine kayyum atanan Ahmet Türk'ün görevine iade edilmesi gündemde
09:17 Memurların yemek bedelleri beli oldu Memurların yemek bedelleri beli oldu
09:08 Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak Dünya futbol efsanesi de Fatih Terim ile çalışacak
08:58 Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli ile görüşecek
08:54 Bunu da gördük Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu Bunu da gördük! Kirasını alamayan ev sahibi kiracısını soydu
08:47 TSK teyakkuzda: Suriye’ye harekat artık an meselesi TSK teyakkuzda: Suriye'ye harekat artık an meselesi
08:46 Meksika lideri Sheinbaum, Trump’la dalga geçti Meksika lideri Sheinbaum, Trump'la dalga geçti
08:42 Ne diyeceğini bilemedi Ali Koç’u terleten soru Ne diyeceğini bilemedi! Ali Koç'u terleten soru
08:04 Gelecek, Saadet ve DEVA partileri “Yeni Yol“ ismi altında birleşiyor Gelecek, Saadet ve DEVA partileri "Yeni Yol" ismi altında birleşiyor
07:53 Japonya’da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı Japonya'da iniş yapan yolcu uçağının lastiği patladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.01.2025 07:19:49. #1.11#
SON DAKİKA: Kangallar, Kurtların Azılı Düşmanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.