Kanserle Mücadelede Dayanışma - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kanserle Mücadelede Dayanışma

Kanserle Mücadelede Dayanışma
26.06.2025 13:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kemoterapi Kardeşliği, hasta yakınları için Üsküdar'da dayanışma etkinliği düzenledi.

Kanser tedavisi sürecinde yaşanan zorluklara dikkati çekmek ve hasta yakınlarının dayanışmasını artırmak amacıyla Kemoterapi Kardeşliği Platformunca Üsküdar'da tanışma ve sohbet etkinliği düzenlendi.

Üsküdar'da bir kafede düzenlenen etkinliğe katılan AK Parti Üsküdar Kadın Kolları Başkanı Elif Kızıldağ, kansere yakalanarak genç yaşta hayatını kaybeden oğluyla yaşadığı süreci anlattı.

Oğlunu 13 yıl önce 19 yaşındayken kanser nedeniyle kaybettiğini dile getiren Kızıldağ, tedavi sürecinde hasta yakınlarının moralini yüksek tutmasının önemine işaret ederek, şunları söyledi:

"1,5 yıl süren zorlu süreç yaşadık. Bu süreçte hasta kadar hasta yakını da eğitiliyor, aynı acıyı birlikte yaşıyor. Oğlumla geçirdiğim her an çok kıymetliydi. Bu dönemde güzel dostluklar edindik, etkinlikler yaptık, birlikte güldük, ağladık. Oğlum üniversiteyi kazandı ancak sadece yarım dönem okuyabildi. En büyük tavsiyem, hasta yakınlarının çok sağlam durmasıdır. Bu, hem hastayı olumlu etkiliyor hem de tedaviye katkı sağlıyor. Hasta yakınlarının birbirleriyle kuracakları bağ, hastalarının tedavi sürecini çok daha hızlandırıyor ve kolaylaştırıyor. Eğer siz çok sağlam durursanız, ayaklarınızın üzerine çok sağlam basarsanız, hastalarınız bir o kadar mutlu olacak. Tedavi olma azimleri bir o kadar artacak ve sizden güç alacaklar."

Oğluyla gittiği yerlere gitmeye, birlikte yaptıkları şeyleri yapmaya devam ettiğini anlatan Kızıldağ, yaşadığı sürecin kendisini olgunlaştırdığını ve hasta yakınlarına destek olmaya başladığını ifade etti.

Pembe Hanım Kanser Hastaları Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Beril Koparal ise Kemoterapi Kardeşliği Platformunun kanser hastalarının ve özellikle hasta yakınlarının yaşadığı travmaları azaltmaya yönelik çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

Koparal, "Bugünkü etkinlikte hasta ve yakınlarının süreci daha sağlıklı atlatabilmeleri adına neler yapılabileceği üzerine fikir alışverişinde bulunduk. Bu dayanışma ortamının çok kıymetli olduğuna inanıyoruz. Ekimde başlayacak Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında da çeşitli etkinliklerle bu süreci desteklemeye devam edeceğiz." dedi.

Etkinlikte hasta ve yakınları, tedavi sürecinde yaşadıkları deneyimleri paylaştı, moral ve motivasyonu artıran sohbetler gerçekleştirildi.

Kemoterapi Kardeşliği Platformu yetkilileri, kanserle mücadelede psikolojik desteğin önemine dikkati çekerek, bu tür buluşmaların düzenli hale getirileceğini belirtti.

Kaynak: AA

Kanser Tedavisi, Etkinlik, AK Parti, Üsküdar, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kanserle Mücadelede Dayanışma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu Otizmli kız çocuğuna tırda 4 gün cinsel istismarda bulunan sapığın cezası belli oldu
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
’Yol verme’ tartışmasında TIR’a satır ve bıçakla saldırdılar 'Yol verme' tartışmasında TIR'a satır ve bıçakla saldırdılar
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
Süper Lig’e yeni yıldızlar geliyor Göztepe’den 3 transfer birden Süper Lig'e yeni yıldızlar geliyor! Göztepe'den 3 transfer birden
Jeff Bezos’un düğünü için İtalya’ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı Jeff Bezos'un düğünü için İtalya'ya gelen Ivanka Trump, şıklığıyla göz kamaştırdı
Trump: Fordo tamamen yok edildi Trump: Fordo tamamen yok edildi
Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava İstediği takıma imza atacak Süper Lig devlerinin peşinden koştuğu yıldız isim artık bedava! İstediği takıma imza atacak
Trump’ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu Trump'ın açıklamasına rağmen NATO bildirisinde 5. madde vurgusu
Suudi Arabistan’dan En Nesyri için rekor teklif Suudi Arabistan'dan En Nesyri için rekor teklif
Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti İşte nedeni Osayi Samuel, kız arkadaşını polise şikayet etti! İşte nedeni

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
19:51
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
19:25
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
19:12
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
19:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
18:56
Beşiktaş transferde gaza bastı 6 isme birden transfer teklifi
Beşiktaş transferde gaza bastı! 6 isme birden transfer teklifi
18:42
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
18:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
Cumhurbaşkanı Erdoğan: F-35 konusunda Donald Trump iyi niyetli
18:33
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Evini bastığı sevdiği kızı öldürdü, annesi ile kardeşlerini de yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 14:56:20. #7.12#
SON DAKİKA: Kanserle Mücadelede Dayanışma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.