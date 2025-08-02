Kapadokya\'da Asayiş Dronu Dönemi

Nevşehir'in Avanos ilçesinde faaliyet gösteren bir firma, asayiş olaylarına etkin ve hızlı müdahale edilmesi için "Asayiş dronu" üretti.

Siren, çakar lamba, yüksek çözünürlüklü kamera, mikrofon, hoparlör ve aydınlatma sistemleri bulunan dronun ilk olarak Kapadokya'da kullanılması ve ardından seri üretiminin yapılması planlanıyor.

Assuva Uzay, Havacılık ve Robotik Teknolojileri firmasının sahibi Remzi Başbuğ, AA muhabirine, asayiş dronunun her yıl milyonlarca turistin ziyaret ettiği Kapadokya'nın geniş coğrafyasında güvenliğin artırılmasına fayda sağlayacağını söyledi.

Vadi yürüyüşlerinde zaman zaman turistlerin mahsur kaldığını veya yaralandığını, dronun bu tür durumlarda hızlı tespit için kullanılabileceğini belirten Başbuğ, "Vadide yaralı olarak kalmış bir turist olması durumunda dron oraya intikal ettirilecek. Gözlem yaparken, dron üzerinden sesli olarak iletişime geçilebilecek. 'Konuş-cevap al' şeklinde dron üzerinden soru sorulacak, bilinci yerinde değilse kamerayla gözlem yapılarak ekip sevk edilebilecek." dedi.

Jandarmanın gözü kulağı olacak

Firmanın dron projeleri sorumlusu Ertuğrul Sarıkaya ise 16 kilogram kalkış ağırlığına sahip, 90 santimetre uzunluğundaki dronun jandarma renklerine uygun şekilde üretildiğini ifade etti.

Dronun birçok teçhizatla donatıldığını dile getiren Sarıkaya, iletişim kurulabilmesi için mikrofon ve hoparlör sisteminin yer aldığını kaydetti.

Sarıkaya, belli frekanslara ayarlanan mikrofon sayesinde pervane sesinin bertaraf edildiğine değinerek, "Vadilerde gereksiz ihbarlarla kolluk kuvvetinin meşgul edilmesinin önüne geçilmiş olacak. Dron, havadan sürekli otomatik devriye yapabilecek. Gelen ihbarı değerlendiren ekip gerekli görüldüğünde dronu yönlendirecek. Kaza alanlarına daha hızlı ulaşılabilecek. Yeni teknolojide filtre ile istediğimiz ses alınabiliyor ve gereksiz sesler silinebiliyor. Bu teknolojiyi dronda kullandık." diye konuştu.

Dronun jandarmanın gözü kulağı olacağını belirten Sarıkaya, ilk aşama testleri tamamlanan dronun, önümüzdeki günlerde Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı bünyesinde devriye görevine başlayacağını da sözlerine ekledi.