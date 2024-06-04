Nevşehir'de 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı - Son Dakika
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Nevşehir'de 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı

Nevşehir'de UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde yer alan Kapadokya bölgesinde, kaçak olduğu belirlenen 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı. Yıkım çalışmaları devam ederken, bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı bildirildi.

04.06.2024 15:37
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NEVŞEHİR'de kaçak olduğu belirlenen 11 iglo ev ile 2 betonarme yapı yıkıldı.

UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'ndeki Kapadokya'nın kültürel ve doğal mirasını korumak için çalışmalarını sürdüren Kapadokya Alan Başkanlığı, kaçak yapıldığı belirlenen betonarme ve iglo evlerin yıkımını sürdürüyor. Uçhisar, Göreme, Ortahisar ve Ürgüp'te konaklama amaçlı inşa edilen 11 iglo ev ile 2 betonarme kaçak yapı yıkıldı. Ayrıca bölgedeki 500 kaçak yapının da yıkılacağı öğrenildi. Yıkım çalışmaları için jandarma ekiplerinin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi.

Kaynak: DHA

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