Kapadokya Rallisi'nde Klasik Araç Yarışı - Son Dakika
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Kapadokya Rallisi'nde Klasik Araç Yarışı

Kapadokya Rallisi\'nde Klasik Araç Yarışı

Nevşehir'de düzenlenen Kapadokya Rallisi, klasik araçlarla heyecan dolu anlar yaşattı.

20.04.2025 08:40
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Nevşehir'de gerçekleştirilen "Kapadokya Rallisi"ne klasik araçlarıyla katılan sürücüler, etap yarışını en hızlı sürede tamamlayabilmek için çabaladı.

Klasik Otomobil Kulübünce düzenlenen etkinliğe katılan araçlar gün doğumunda Nevşehir'in Göreme beldesindeki sıcak hava balonu kalkış alanında toplandı.

Sürücülerin hazırlıklarının ardından 75 klasik araç, sıcak hava balonlarının gökyüzünü süslediği peribacalarıyla kaplı güzergahta ilerledi.

Göreme beldesinden çıkış yaparak, Uçhisar beldesinden geçiş yapan araçların ilerleyişi Nevşehir kent merkezinde katılımcıların konakladığı otelin önünde sona erdi.

Klasik Otomobil Kulübü Başkanı Sercen Sivridağ, gazetecilere, doğal ve tarihi zenginliklere sahip Kapadokya'nın klasik araç tutkunları için eşsiz bir manzaraya sahip olduğunu söyledi.

Sivridağ, etkinliğe katılan araçları Nevşehir'e taşıdıklarını belirterek, "Katılımcıların yüzde 50'si kadınlardan oluşuyor. Geçen yıl 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde başlattığımız ralli sonrasında kadın katılımcı arttı, bu da bize gurur veriyor. Eski araçlarla ralli direktörünün direktiflerini tutturmak mümkün değil, kronometre ile hareket ediyoruz. Etapta en iyi süreyi yakalamaya çalışıyoruz." dedi.

Katılımcılarda Olcay Eriloğlu da peribacaları arasındaki gezintinin daha önce katıldığı etkinliklere kıyasla daha keyifli olacağına inandığını ifade etti.

Bölgenin dokusunun bu etkinliğe çok elverişli olduğunu aktaran Eriloğlu, "Kapadokya uzun yıllardır istediğimiz bir parkurdu. Klasik araçlara böylesine klasik bir şehir yakışır diye düşünüyorduk. Klasiklerle gün boyu güzel fotoğraflar vereceğimizi düşünüyorum. Çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Ege Özalp ise klasik araçlarla bölgenin saklı kalmış manzaralarını keşfetmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kapadokya Rallisi'nde Klasik Araç Yarışı - Son Dakika

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