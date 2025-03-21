Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun (TKDK) hibe desteğinden yararlanan turizmci Muzaffer Büyükbaş, eski konağı restore ettirerek Kapadokya'ya butik konaklama tesisi kazandırdı.

Türkiye ve Avrupa Birliğince (AB) ortaklaşa finanse edilen AB Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma Programı (IPARD) kapsamında TKDK, girişimcilere birçok alanda hibe desteği sağlamaya devam ediyor.

İlçede uzun yıllar önce terk edildikten sonra harabeye dönen konağı turizme kazandırmak isteyen Büyükbaş, Türkiye ile AB ortaklığında yürütülen IPARD Programına başvurdu.

Başvurusu olumlu sonuçlanan Büyükbaş, yaklaşık 7 milyon 260 bin liralık projesine yüzde 55 hibe alarak KDV muafiyetinden de yararlandı.

Büyükbaş, Kapadokya'ya özgü kayadan oyma ve kemerli taş yapılardan oluşan 16 odalı tesisinde, 17 kişiyi de istihdam ediyor.

"TKDK'nin verdiği güç, projeyi hızlandırmamızı sağladı"

Turizmci Muzaffer Büyükbaş, AA muhabirine, 1991 yılından beri bölgede turizm rehberi olarak çalıştığını, daha sonra turistik tesis kurma fikriyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.

2021 yılında TKDK'nin hibe desteğiyle hayaline kavuştuğunu anlatan Büyükbaş, şöyle konuştu:

"Burası ilk geldiğimizde çöp dökülen, terk edilmiş, harabe bir alanken otel yapmaya karar verdim. Temizlik çalışması 8 ay sürdü. Projenin devamında en önemli konu mali boyuttu. Çok büyük yatırım gerektirdiği için nasıl hayata geçirebiliriz diye düşünürken TKDK'ye başvurdum. IPARD Programı kapsamında yüzde 55 hibe desteği imzaladık. TKDK'nin verdiği güç, projeyi hızlandırmamızı sağladı. 2016 yılında başladık, 2021'de hayata geçirdik ve 16 odalı tesisi açtık. Terk edilmiş değerli konağı hayata kazandırdığımız için çok mutlu ve gururluyum."

Türkiye'nin en gözde turizm merkezlerinden Kapadokya'ya tesisiyle katkı sunmanın mutluluğunu yaşadığını dile getiren Büyükbaş, "Kapadokya'da rekorlar kırmaya devam ediyoruz. Geçen yıl 4 milyondan fazla turist ağırladık. 2025'in daha iyi olacağını düşünüyorum. Otelimizde daha çok Güney Amerikalı turistleri ağırlıyor ve kendilerinden güzel geri dönüşler alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Kapadokya'da geçmişte yaşamın kayadan oyma ve kemerli taş binalarda sürdüğünü, her iki örneği de otelde turizme kazandırdığını kaydeden Büyükbaş, projesinin 2021'de TKDK tarafından yılın projesi seçildiğini de sözlerine ekledi.