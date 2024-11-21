Kapaklı\'da Devrilen Direk 3 Motosiklet Sürücüsünü Yaraladı

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Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle yola devrilen aydınlatma direğine çarpan 3 motosikletin sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan rüzgar nedeniyle Atatürk Caddesi'nde bulunan aydınlatma direği yola devrildi.

Bu sırada S.K, M.S. ve M.Ç'nin kullandığı motosikletler, devrilen aydınlatma direğine çarptı. Diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgede polis, sağlık ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince Kapaklı Devlet Hastanesine götürüldü.

Devrilen aydınlatma direği görevliler tarafından bölgeden kaldırıldı.