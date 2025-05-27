Kapaklı\'da Öğrenme Şenliği

Kapaklı'da Hayat Boyu Öğrenme Haftası kapsamında "Hayat Boyu Öğrenme Şenliği" düzenlendi.

Kapaklı Belediyesi ile Kapaklı Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen şenliğin açılışında konuşan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Necmi Akman, halk eğitim merkezlerinin her yaş ve eğitim düzeyindeki bireylere yönelik önemli birer yaygın eğitim kurumu olduğunu söyledi.

Akman, 2024-2025 eğitim öğretim yılında 318 kursun açıldığını ve bu kurslarda toplam 7 bin 870 kursiyerin eğitim aldığını belirterek, "her zaman, her yerde, herkes için eğitim" ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini ifade etti.

Açık öğretim hizmetlerinden mesleki eğitim faaliyetlerine kadar birçok alanda vatandaşlara destek sunduklarını aktaran Akman, şenliğe katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür etti.

Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin de Kapaklı'nın Trakya genelinde kursiyer katılımı konusunda her zaman ön sıralarda yer aldığını belirtti.

Kurslara katılımı artırmak istediklerini dile getiren Çetin, kursiyerlerden gelen mekan taleplerini karşılamak adına yatırımlar yapacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından el sanatları sergisinin açılışı gerçekleştirildi. Katılımcılar, kursiyerler tarafından hazırlanan ürünleri inceledi.

Programa Kapaklı Kaymakamı Mustafa Gürdal, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil Vardı, İlçe Emniyet Müdürü Kubilay Sinan Keşki, İlçe Jandarma Komutanı Ayhan Aytaç, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.