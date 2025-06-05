Kapıkule\'de 318 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda 318 kilogram uyuşturucu ele geçirildi.
Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Bulgaristan'dan Türkiye'ye giriş yapan 2 tır risk analizleri kapsamında x-ray taramasına sevk edildi.
Tırlarda şüpheli yoğunluk tespit edilen alanlarda dedektör köpekler kullanılarak detaylı arama yapıldı.
Tırlardan birinde 105 kilogram, diğerinde 213 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, şüphelilerin uyuşturucu paketlerine takip cihazı yerleştirdiği tespit edildi.
Yapılan çalışmanın ardından tırı fiziki takibe alarak bırakan ekipler, İstanbul'da gerçekleştirdikleri operasyonda uyuşturucu alıcılarını yakaladı.
Operasyonlarda gözaltına alınan 10 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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