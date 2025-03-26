Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu - Son Dakika
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Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu

Kapıkule\'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tır sürücülerine gelen yanlış SMS, yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşturdu. Tır sürücüsü Sedat Öztürk, ''Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizlerde yazık 35 saattir burada bekliyoruz.'' dedi.

26.03.2025 00:55
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Edirne'deki Kapıkule Sınır Kapısı'nda yurt dışına çıkmak için bekleyen tır sürücülerine gönderilen yanlış mesaj, ortalığı karıştırdı. Yanlış SMS nedeniyle sınır kapısında yaklaşık 10 kilometrelik kuyruk oluşurken, sürücüler saatler beklemek sorunda kaldı.

YANLIŞ SMS, SINIR KAPISINDA 10 KİLOMETRELİK KUYRUĞA NEDEN OLDU

Kapıkule Sınır Kapısı'nda ihracat yüklerini, teslim edecekleri adreslere yetiştirmek için yola çıkan tır sürücüleri, bekleme yaptıkları tır parklarında cep telefonlarına gelen mesaj işe birden çıkış yapınca yollar tırlar ile doldu.

Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu

"SİSTEMSEL OLARAK YANLIŞ GELMİŞ"

Almanya'ya gitmek için yola çıkan tır sürücüsü Halit Kayaç, "Gümrük Turizm İşletmeleri (GTİ ) tarafından gönderilen mesaj ile yola çıktık. Şimdi durumu görüyorsunuz. Sistemsel olarak yanlış gelmiş denildi ama durumu düzeltmek şimdilik mümkün değil" dedi.

Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu

Tır sürücüsü Hüseyin Güloğlu ise işleyişi göre önce tır evraklarının verildiğini ve daha sonra sıra için beklemek üzere tır parklarında bekleme gerektiğini belirtti. Güloğlu, "Sıra almak için önce T1 dediğimiz çıkış evrakları ile birlikte GTİ'ye evraklar verilir. Bize verilen evrak ile gelecek mesaja kadar beklemeye başlıyoruz. Bugün de bu şekilde mesaj gelince hemen yola çıktık, şimdi ise bu yanlış dolayısı ile içeri alınmayı bekleyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu

"35 SAATTİR BEKLİYORUZ"

Avrupa'ya yükünü götürmek için yola çıkan Sedat Öztürk ise, "İki gün önce sabah 07.00'da sıra aşmak için Edirne'ye Kapıkule sınır kapısına geldim. Sıra beklerken mesaj geldi ve çıktık. Herkes birden çıkınca ortalık karıştı. Bizler de yazık 35 saattir burada bekliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA

Sedat Öztürk, Güncel, Edirne, SMS, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kapıkule'de tır sürücülerine gelen yanlış SMS 10 kilometre kuyruğa neden oldu - Son Dakika

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